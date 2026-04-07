Resumen de noticias, Martes 7 de Abril de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Martes 7 de Abril de 2026Por: Proceso Digital7 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes EconomíaGobierno destina L. 6 mil millones en subsidios y ayudas a energía y combustibles NacionalesCancillería brinda asistencia para retorno de hondureños desde Dubái Cifra del día15.92 % ejecución del Presupuesto InternacionalesAlto comisionado de la ONU califica de «deleznables» las amenazas de Trump contra Irán Cultura y SociedadEl Louvre descubre a Martin Schongauer: una mirada inédita al artista que inspiró a Durero