Resumen de noticias, Martes 5 de Mayo 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Martes 5 de Mayo 2026Por: Proceso Digital5 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Al DíaBruselas pide a EEUU que se comprometa de «inmediato» con un arancel a la UE del 15 % Al DíaTrump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: «Ellos saben qué no hacer» Política«Más de lo mismo», burocracia y nombramientos inadecuados, crítica de diputado Lara a Gobierno FarándulaJUNIOR H llegará a Honduras con su gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026” Foto del díaPrincesa de Asturias vuela en un F-5