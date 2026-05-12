Resumen de noticias, Martes 12 de Mayo 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Martes 12 de Mayo 2026Por: Proceso Digital12 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesRecuperan cuerpo de menor de ocho años en el río Chamelecón en La Lima MigrantesPresentan denuncia ante la CIDH por falta de asistencia a hondureños detenidos en centros migratorios de EEUU NacionalesEn audiencia inicial tres policías militares acusados del robo de L. 9 millones PolíticaConsejera Cossette López se reúne con la Comisión Electoral del Congreso Nacional EconomíaPetróleo de Texas supera de nuevo los 100 dólares tras rechazo de EEUU a propuesta de paz