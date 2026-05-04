Resumen de noticias, Lunes 4 de Mayo 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Lunes 4 de Mayo 2026Por: Proceso Digital4 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Ciencia y TecnologíaUn sismo de magnitud 6 sacude el sur y el centro de México InternacionalesEl escritor Sergio Ramírez lamenta que en Nicaragua ya no haya «periodismo independiente» CalienteCapturan a hombre con 126 paquetes de supuesta marihuana en Colón CalienteSube a tres las víctimas en tiroteo registrado en Nacaome, Valle NacionalesAeronáutica Civil reporta normalidad en aeropuertos de Honduras tras cese de Spirit Airlines