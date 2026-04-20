Resumen de noticias, Lunes 20 de Abril del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Lunes 20 de Abril del 2026Por: adminis20 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes DeportesFalcao García, en observación tras golpe en la cara que sufrió en el América-Millonarios DeportesEl Tottenham condena los insultos racistas a Danso InternacionalesEl asesino de 8 niños en EEUU ya era culpable de uso ilegal de armas en Luisiana InternacionalesLa tumba de Francisco en Roma sigue atrayendo a sus devotos un año después de su muerte NacionalesDC registra 122 incendios en 2026: la Capital bajo alerta ante la emergencia forestal