Resumen de noticias, Lunes 18 de Mayo del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Lunes 18 de Mayo del 2026Por: Proceso Digital18 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesTriple choque de buses en Lima deja 46 heridos InternacionalesTrump planea construir un helipuerto en la Casa Blanca NacionalesEducación asegura aumento salarial para docentes, pero solicita un “compás de espera” DeportesMourinho se reencuentra como entrenador y llama a la puerta del Bernabéu DeportesFlorentino Pérez: «Carvajal es una leyenda y símbolo del Real Madrid y su cantera»