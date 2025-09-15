Resumen de noticias, Lunes 15 de Septiembre 2025

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Lunes 15 de Septiembre 2025Por: Proceso Digital15 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesConadeh reporta 10 quejas de desaparecidos durante el estado de excepción Ciencia y TecnologíaChatGPT tropieza como un alumno frente a un enigma matemático de 2,400 años PolíticaMagistrado Mario Flores Urrutia asume presidencia del TJE SaludPGR y enfermeras del Hospital Escuela suscriben acuerdo conciliatorio sobre reconocimiento de derechos laborales Liga NacionalMotagua vence al Platense y sube al cuarto lugar del Apertura hondureño