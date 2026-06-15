Resumen de noticias, Lunes 15 de Junio 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Lunes 15 de Junio 2026Por: Proceso Digital15 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesEl G7, incluido Trump, respalda poner más presión a Rusia, hasta con sanciones al petróleo SaludDepresión y ansiedad ganan terreno, hasta 15 nuevos pacientes diarios reportan Hospitales Psiquiátricos NacionalesVaguada en altura provocará lluvias y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras NacionalesEntregan 508 títulos de propiedad a familias de San Ignacio, FM y fortalecen la seguridad jurídica Al DíaFujimori amplía ventaja sobre Sánchez a 28.500 votos y se acerca a ganar elección en Perú