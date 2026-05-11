Resumen de noticias, Lunes 11 de Mayo 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Lunes 11 de Mayo 2026Por: Proceso Digital11 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes CalienteUn total de 25 personas perdieron la vida el fin de semana a nivel nacional DeportesMbappé entrena en el día libre a la plantilla tras ausentarse en el clásico Usa 2026 - NoticiasLuis de la Fuente y una prelista vinculante con un bloque definido InternacionalesSospechoso de intentar asesinar a Trump se declara no culpable de cuatro cargos federales PolíticaDiputado liberal cuestiona neutralidad política en candidatos de la sociedad civil