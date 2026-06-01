Resumen de noticias, Lunes 1 de Junio de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Lunes 1 de Junio de 2026Por: Proceso Digital1 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesSeguridad promete resultados “pronto” en investigación de masacre en Trujillo NacionalesIntervienen 14 puntos de taxis por investigaciones relacionadas con extorsión en la capital NacionalesFortalecer la persecución del flujo del dinero de las organizaciones criminales, recomienda ASJ Usa 2026 - NoticiasSelección checa viaja a Dallas y luego a Nueva Jersey para amistoso con Guatemala Usa 2026 - NoticiasEric García: “Ganemos o no ganemos el Mundial, Lamine Yamal seguirá siendo el mejor”