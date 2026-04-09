Resumen de noticias, Jueves 9 de Abril de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Jueves 9 de Abril de 2026Por: Proceso Digital9 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes FarándulaAlmodóvar, Sorogoyen y ‘los Javis’ competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes PolíticaGermán Leizelar crítica «vicios de siempre» por bonos a diputados de parte del gobierno Cultura y SociedadSotheby’s expone en París dos Monet y un retrato de Bardot por Warhol antes de subastarlos PolíticaDiputada Alia Kafati confirma que no ha recibido transferencias, y cuestiona a Iroshka por querer llamar la atención ActualidadHonduras jugará contra Argentina el 6 de junio, antes del Mundial “United 2026”