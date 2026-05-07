Resumen de noticias, Jueves 7 de Mayo 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Jueves 7 de Mayo 2026Por: Proceso Digital7 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Portada PolíticaZambrano destaca el retorno al orden, la legalidad y la disciplina dentro del CN en primeros 100 días CalienteAl menos siete personas heridas tras volcamiento de “rapidito” en la cuesta de La Virgen, Comayagua PolíticaDiputada Urtecho presenta ley para dignificar condiciones de trabajadores de seguridad privada Columnista invitado100 días de gobierno de Nasry Asfura EconomíaCohep destaca trabajo conjunto con el gobierno en primeros 100 días