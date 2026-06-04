Resumen de noticias, Jueves 4 de Junio de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Jueves 4 de Junio de 2026Por: Proceso Digital4 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesTrump critica el «antipatriótico» voto en la Cámara Baja para limitar su guerra en Irán PolíticaDiputados liberales ratifican oposición a recategorización del Merendón Cultura y SociedadHallan el foro de la extinta Altino, la ciudad romana desmantelada para construir Venecia SaludMédicos intensifican acciones y se van a las calles a nivel nacional aducen incumplimiento de acuerdos NacionalesAvanza certificación y depuración de personal que formaran la DAET, tras cierre de DIPAMPCO