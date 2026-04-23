Resumen de noticias, Jueves 23 de Abril del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Jueves 23 de Abril del 2026Por: Proceso Digital23 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Usa 2026 - NoticiasEmbajada de Irán en Italia a Trump: El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos Cultura y SociedadGonzalo Celorio, un Cervantes que hermana a España y México con humor y memoria familiar NacionalesMaestros Proheco piden revisar tabla de nivelación salarial frente a Casa Presidencial DeportesNace AIF, el nuevo sindicato mundial para una defensa integral de los futbolistas PolíticaCualquiera puede postularse, estos cargos no son de un color político, dice Eder Mejía