Resumen de noticias, Domingo 7 de Junio 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Domingo 7 de Junio 2026Por: Proceso Digital7 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesMédicos mantendrán asambleas informativas este lunes en todo el país InternacionalesTrump llamará a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques de Irán InternacionalesIrán lanza misiles; Israel asegura haberlos interceptado Columnista invitadoLa Racha y su dificultoso inicio InternacionalesAutoridad electoral de Perú reporta quince incidencias y rechaza las narrativa de fraude