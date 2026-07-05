Resumen de noticias, Domingo 5 de Julio del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Domingo 5 de Julio del 2026Por: Proceso Digital5 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes EconomíaCanal mexicano de televisión TV Azteca ingresa formalmente a reestructuración financiera InternacionalesEEUU exige a Nicaragua la liberación inmediata del dirigente indígena Steadman Fagoth FarándulaLauren Bennett, cantante de «Party Rock Anthem» y miembro de G.R.L., fallece a los 37 años FarándulaU2 lanza ‘Streets of Dreams’, con estribillo en español y vídeo mexicano SaludConfirman muerte de menor de dos meses por tos ferina en Colón