Resumen de noticias, Domingo 26 de Abril 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Domingo 26 de Abril 2026Por: Proceso Digital26 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Liga NacionalMotagua vapulea al Choloma, Platense vence por la mínima al Olancho PolíticaRenán Inestroza retira su postulación para un cargo en entes electorales Portada PolíticaAnte señalamientos de fraude, Hall señala que “carecen de sustento y responden a una narrativa reiterada de quienes no aceptan la derrota” EconomíaEste lunes entra en vigor aumento de L.5 a la tarifa del taxi SaludDoctor Cosenza recomienda a las embarazadas vacunarse contra la tos ferina