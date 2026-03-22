Resumen de noticias, Domingo 22 de Marzo 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Domingo 22 de Marzo 2026Por: Proceso Digital22 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesPosponen para el miércoles fallo de audiencia inicial en caso “Chequesol” InternacionalesTrump cree que el estrecho de Ormuz abrirá pronto y propone control conjunto EEUU e Irán Al DíaEl euro subió y superó los 1,16 dólares tras el anuncio de Trump sobre Irán DeportesEl argentino Matías Almeyda, destituido como entrenador del Sevilla DeportesLewandowski, sobre su futuro: «Me estoy dando un tiempo para decidir qué es lo mejor»