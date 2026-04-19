Resumen de noticias domingo 19 de abril del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias domingo 19 de abril del 2026Por: Gabriela Carrasco19 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesViolencia en Honduras no es casual, representa la poca capacidad para frenar este flagelo: Hugo Maldonado Deportes2-0. Acelerón del Juventus hacia la Liga de Campeones Deportes1-2. Endrick reanima la Ligue 1 PolíticaLa gente debe entender que no puede seguir con mismos patrones de consumo: Marlon Lara FarándulaCher pide de nuevo la tutela de las finanzas de su hijo por su propensión a las drogas