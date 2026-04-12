Resumen de noticias, Domingo 12 de Abril de 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias, Domingo 12 de Abril de 2026Por: adminis12 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Deportes2-0. Endrick y el Lyon resurgen Deportes0-2. El Villarreal conquista San Mamés y hurga en la herida del Athletic Deportes3-4. El Como de Fàbregas muere en la orilla ante un Inter que se lanza a por el ‘Scudetto’ EconomíaConatel habilitará conectividad a internet en 100 puntos de venta de las tiendas de Banasupro NacionalesExviceministra Julissa Villanueva critica nombramiento de policías depurados y con vínculos con el crimen organizado