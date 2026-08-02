Resumen de noticias 2 de Agosto del 2026

Resumen de NoticiasResumen de noticias 2 de Agosto del 2026Por: Proceso Digital2 de agosto de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesAMDC desmiente privatización del sistema de agua potable de la capital NacionalesEste miércoles inicia juicio oral al exalcalde Alexander Ardón NacionalesProductores del agro podrán refinanciar deudas y acceder a seguros subsidiados con nueva Ley de Alivio Financiero MigrantesOrganizaciones de infancia piden a España proteger a niños que están en la calle en Ceuta EconomíaReportan cierre de 6,000 microempresas por crisis económica y altos costos de operación