¡Resucitó! Las carreritas de San Juan reviven la esperanza en Honduras

Tegucigalpa (Proceso Digital / Por Alejandro García) – “¡Jesús resucitó! ¡El Hijo de Dios ya no está en el sepulcro!”. Esa noticia transformó el llanto en júbilo para la Virgen María y los discípulos junto al Santo Sepulcro. Cada Domingo de Resurrección, jóvenes católicos de Comayagüela y Tegucigalpa escenifican esa escena bíblica: corren por las calles con imágenes sagradas a cuestas, anunciando la Buena Nueva a fieles y transeúntes.

Esta tradición cierra la Semana Santa con una de las últimas procesiones.

Recrean la carrera del apóstol Juan hacia María para proclamar la resurrección de Cristo. En la capital hondureña, la fe late con vigor: jóvenes dramatizan ese instante de euforia divina, tras días de duelo por la Pasión.

Después de procesiones intensas que rememoran la muerte de Jesús, los capitalinos –como en pueblos y ciudades de Honduras– celebran la Pascua. Es fiesta para la comunidad cristiana, que abarca casi toda la población.

Frente a la centenaria Catedral de San Miguel Arcángel en Tegucigalpa y la Inmaculada Concepción en Comayagüela, mujeres y jóvenes corren con figuras de María, Pedro, Juan y ángeles. Representan el triunfo de Cristo sobre la muerte: la tumba vacía, el paso de la tristeza a la alegría, con legiones celestiales proclamando la victoria.

Llamadas “carreritas de San Juan” por el rol del discípulo más joven –casi un adolescente–, estas carreras simbolizan la prisa por difundir la resurrección.

20 jóvenes reviven el legado centenario

Mario Coello, presidente de la Hermandad Sociedad Dulce Nombre de Jesús en la Iglesia Inmaculada de Comayagüela, prepara el evento con devoción profunda.

“Cada participante encarna una etapa de la vida de Jesús: María, Magdalena, Pedro, Juan y los ángeles anunciadores”, explica a Proceso Digital.

Mario Coello, presidente de la Sociedad Dulce Nombre de Jesús.

La fiesta perdura cerca de un siglo. Este domingo, 20 jóvenes correrán por la Calle Real de Comayagüela, culminando en el Parque Libertad a las 8:00 a.m. Gritarán “¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Jesús ha resucitado!” para todo el pueblo católico.

“Es un legado de nuestros antepasados, para cultivarlo por generaciones. Queremos algo que valga la pena, con la feligresía unida en alabanza”, añade Coello. Estas carreritas cierran la Semana Mayor como broche de oro, invitando a conocer la emblemática iglesia y el mensaje cristiano.

Evangelización en figuras y carrozas

Roberto Andino, secretario de la hermandad, diseña las figuras religiosas para el Domingo de Resurrección. “Este año, evocan la evangelización con mensajes bíblicos directos”, cuenta a Proceso Digital. Ocho personas colaboran en las figuras y carrozas, usadas en toda la Semana Santa.

Con 20 años de experiencia, Andino resalta el rol de la sociedad en estas creaciones. En una Honduras creyente, golpeada por desigualdad, violencia y corrupción, esta fe comunitaria sostiene la esperanza. Los hondureños avanzan entre adversidades, aferrados a tradiciones que renuevan el espíritu. (PD/ag)