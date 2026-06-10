Restringida la navegación en el Golfo de Fonseca ante fuerte oleaje y riesgo para embarcaciones

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), recomendó restringir la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado en el Golfo de Fonseca, ante el alto oleaje que se registra en la zona y que podría representar un riesgo para pescadores, marinos y habitantes de las comunidades costeras.

De acuerdo con los reportes de monitoreo, en la franja costera del Golfo de Fonseca se observan condiciones marítimas alteradas, con olas de entre tres y cinco pies de altura y máximas que podrían alcanzar hasta ocho pies y no se descarta que sea más alta.

Las autoridades mantienen vigilancia constante tanto en el litoral del Pacífico como en las demás regiones que permanecen bajo alertamiento preventivo, e hicieron un llamado a la población para atender las recomendaciones oficiales y evitar actividades que puedan poner en peligro la vida humana.

También se informó que en seguimiento a los efectos de la tormenta tropical Cristina, el ministro de Copeco, Reynaldo Sánchez, encabezó una reunión de coordinación junto a equipos técnicos, subcomisionados regionales y departamentales, alcaldes de municipios costeros del Golfo de Fonseca y gobernadores departamentales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Las acciones preventivas se concentran en la atención de marejadas, lluvias intensas y la posible crecida del río Goascorán, escenarios que mantienen vigente la Alerta Amarilla para la zona sur del país.LB