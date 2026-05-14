Restricciones presupuestarias frenan capacidad de respuesta en Seguridad, se queja ministro Velásquez

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, señaló que la estrategia actual contra el combate del crimen se ajusta a limitaciones presupuestarias y a una nueva orientación operativa del Poder Ejecutivo.

“El presidente nos ha indicado actuar estratégicamente porque no podemos hacer las cosas de la misma forma”, dijo, al lamentar que gran parte del presupuesto de la institución se ha ido en reajustes de transición gubernamental.

Esto como respuesta a consultas sobre procesos de extradiciones pendientes, persecuciones de grupos organizados y las estrategias de reducción en el número de homicidios.

Solicitudes de extradiciones

Velásquez aseguró que actualmente existen varias órdenes de extradición nuevas, aunque evitó confirmar detalles específicos o vincularlas con perfiles concretos.

“Por ahora puedo decir que son personas que estamos investigando con accionar delictivo relacionado con el tráfico de drogas en Estados Unidos.”, respondió Velásquez, pero pidió no especular sobre posibles implicaciones políticas.

El funcionario confirmó que en su mayoría son casos relacionados al crimen organizado y tráfico de drogas, y no cerró la puerta a que algunas de ellas podrían tratarse de personas pertenecientes a perfiles reconocidos.

Según explicó no todas las extradiciones pendientes están relacionadas a diligencias recientes, sino que algunas llevan varios meses en espera.

De acuerdo con el ministro, la demora en extradiciones se debe a que algunos requeridos han salido del país o se encuentran en condición de evasión.

“Todos los días se cancelan agentes”

El titular de Seguridad sostuvo que la Policía Nacional mantiene un proceso constante de depuración interna, con cancelaciones diarias de funcionarios.

“Todos los días estamos cancelando funcionarios de la policía por diferentes faltas y conductas éticas no adecuadas a la condición de policía”, dijo.

Velásquez aseguró que la institución ha sido fortalecida en mecanismos de control interno, junto con la labor de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), para detectar irregularidades y posibles vínculos con estructuras criminales.

El ministro también cuestionó prácticas heredadas de gestiones anteriores, al referirse a debilidades institucionales y posibles actos irregulares dentro de la estructura policial.

“Siempre la institución tiene gente de todo tipo y cuando no hay controles efectivos existe el riesgo de colusión o participación de oficiales”, expresó.

Añadió que actualmente se realizan procesos de inspección y depuración más estrictos, aunque evitó dar detalles de investigaciones en curso.

Pericias contra el Cartel del Diablo

En relación con estructuras criminales, Velásquez se refirió al avance de las operaciones contra el denominado “Cartel del Diablo”, del cual ya se reportan varios detenidos, sin embargo, el presunto líder sigue prófugo.

El funcionario explicó que las operaciones de búsqueda se concentran en áreas montañosas con cavidades naturales, donde presuntamente los miembros de la estructura se esconden.

“Hemos encontrado cuevas con logística, chalecos antibalas, municiones y artículos para pernoctar”, y detalló que las fuerzas de seguridad utilizan todos sus recursos a disposición para reducir el área de búsqueda conforme avanzan las investigaciones.

Prevenir femicidios como prioridad

Consultado sobre el aumento de muertes violentas de mujeres, el ministro reconoció la gravedad del problema y lo atribuyó a factores sociales y criminales, principalmente a la violencia de género.

Sin embargo, agregó que también se ha identificado participación de mujeres en estructuras delictivas.

“Cada día mayor cantidad de mujeres están participando en actividades criminales. En cuatro meses hemos capturado más de 400 mujeres vinculadas a crimen organizado, extorsión y lavado de activos”, confirmó.

El ministro mantiene su postura en que este tipo de problemáticas se pueden afrontar, y que conforma avance se verán mejoras en temas de seguridad.

Finalmente, agregó que las acciones actuales son focalizadas en zonas de mayor incidencia delictiva y estructuras criminales prioritarias, a la espera de los resultados oficiales que respalden el trabajo de la Secretaría de Seguridad. AD