Responsables de los bancos centrales centroamericanos analizarán perspectivas económicas

Santo Domingo – Los responsables de los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana se reunirán el 20 y el 21 de noviembre en Punta Cana, República Dominicana, para exponer sobre el contexto macroeconómico vigente de sus países, así como sus perspectivas de crecimiento económico a corto plazo, según se informó este martes.

En un comunicado, el Banco Central (BCRD) dominicano señaló que el evento constituirá «un espacio de reflexión técnica sobre el entorno económico internacional, las tensiones geopolíticas, el cambio climático y las condiciones financieras globales, permitiendo un intercambio de experiencias y acciones orientadas a preservar la estabilidad de precios y fortalecer el crecimiento económico regional».

En la actividad se darán cita los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, así como el gerente general del Banco Nacional de Panamá, un país dolarizado que carece de ente emisor.

Asimismo, se contará con la participación del secretario ejecutivo del CMCA, Odalis Marte Alevante, así como representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Captac-DR), y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).EFE

