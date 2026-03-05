Responsables de atentar contra la democracia tendrán que rendir cuentas, dice consejera Ana Paola Hall

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, señaló este jueves que las autoridades electorales y los encargados de impartir justicia se convirtieron en enemigos del proceso electoral.

“El nivel de ataque fue tan grande, que quienes estaban encargados de impartir justicia y proteger las autoridades electorales se convirtieron en enemigos del proceso y tendrán que rendir cuentas”, declaró a periodistas.

Comentó que hubo autoridades de órganos electorales que quisieron hacer escrutinio y secuestrar el proceso electoral, y aprehenderla a ella y la consejera Cossette López.

Exigió que hay autoridades que deben rendir cuentas por sus actuaciones en el proceso electoral del 2025 y atentar contra la democracia.

“Aquí no hubo fraude, los malos perdedores y los pseudo funcionarios que los han acompañado y repetido sus discursos deben hacerse a un lado y dejar que el pueblo continúe su camino en la senda democrática”, aseveró.

Consultada por las reformas electorales, indicó que la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) recomendó modificaciones a nivel electoral, comunicación y violencia.

Sostuvo que se deben desmenuzar cada reforma recomendada y cuales son factibles para Honduras.

Hall pidió que antes que el Congreso Nacional apruebe la reforma electoral, esclarezca previamente la verdad del proceso del 2025.

“Creo que antes de pensar en cualquier reforma electoral, hay que esclarecer la verdad de los hechos y no más violencia de género”, sentenció. AG