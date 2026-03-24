Respeto al derecho de defensa y al principio de contradicción no es opcional: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señaló hoy que el respeto al derecho de defensa y al principio de contradicción no es opcional.

La valoración de Castellanos surge luego que el Congreso Nacional aprobara un juicio político en contra del suspendido Fiscal General de la República, Johel Zelaya.

El respeto al derecho de defensa y al principio de contradicción no es opcional: son garantías inalienables en todo Estado de Derecho, razonó Castellanos.

Sin embargo, consideró que es fundamental depurar las actuaciones de los altos funcionarios cuando han convertido la justicia en un instrumento ajeno a su finalidad constitucional, lo que torna ineludible sentar precedentes para someter el poder al imperio de la legalidad y la verdad jurídica.

La argumentación del juicio político contra el fiscal Zelaya es por sus actuaciones infundadas carentes de sustento legal en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, de acuerdo a lo citado por los mocionantes. Además, por las acciones incoadas contra los funcionarios del TJE, Miriam Barahona (QEPD) y Mario Flores. (RO)