Política

Respetar la voluntad popular, pide diputado Antonio Rivera

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El diputado por el Partido Nacional Antonio Rivera Callejas pidió este viernes que se respete la voluntad popular tras iniciar el escrutinio especial y en el que aseguró el candidato nacionalista Nasry Asfura saldrá ganador del proceso electoral.

Sostuvo que en este momento están ingresando las actas de los departamentos de Atlántida, Colón y Cortés donde el voto es favorable para el candidato del Partido Liberal, “respiren profundo, alegría con fecha de vencimiento” por la emoción momentánea, ironizó.

Agregó que cuando entren los demás departamentos, la diferencia se normaliza y se amplía a favor del candidato nacionalista.

“La marea azul todavía no ha sido contada… y cuando entre, todo quedará claro, en este momento para ellos todo es alegría, hasta se le olvidó sus denuncias de –fraude-, cuando entre Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Lempira, Intibucá, etc , volverán a llorar -fraude –, celebren hoy porque en pocos días vuelve lo normal y no les va a gustar”, apuntó. IR

