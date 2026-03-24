Respetar debido proceso para que no haya demandas contra el Estado, pide Madrid sobre el juicio político

Tegucigalpa – El abogado Kenneth Madrid pidió respetar el debido proceso en el procedimiento de juicio político para el Fiscal General, Johel Zelaya, para que no existan demandas en el futuro contra el Estado de Honduras.

Señaló que cuando un funcionario no desarrolla sus acciones de conformidad a la ley, debe ser separado de su cargo, y en el caso que nos ocupa para ello se creó la figura del juicio político.

Dijo que el Fiscal General fue puesto por el poder político y ahora estos mismos le retiran la legitimidad. “Fueron innumerables los hechos que se manifiestan en la denuncia, debe respetarse el debido proceso, porque eso garantiza que no hayan futuras condenas del Estado de Honduras en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que sea un procedimiento que se respete el debido proceso, el derecho de defensa, las garantías fundamentales”, abogó.

Madrid explicó que el fiscal Zelaya puede hacer los descargos pertinentes, y si después de eso aún continúa el criterio en la comisión investigadora de que debe ser separado de su cargo, se hacen las recomendaciones y si alcanza los 86 votos se habrá cumplido con un procedimiento constitucional establecido en la ley de juicio político.

Abogó para que haya respeto también a la garantía del funcionario, no solo pedir un tema de justicia social por haber presionado el sistema político o por haber actuado al margen de la ley, sino también que se le respeten todos los derechos establecidos en la Constitución.

Vaticinó que los funcionarios que han actuado al margen de la ley, tarde o temprano, si hay consensos en las fuerzas políticas, van a ser sometidos al juicio político.

Reflexionó que lo ocurrido la noche del lunes en el Congreso Nacional de aceptar de denuncia contra el Fiscal General, es una advertencia para que los funcionarios no sean sesgados en sus actuaciones o en el ejercicio de sus funciones.

Calificó de “ambigua” la postura del fiscal Zelaya que asegura quiere ver a la cara a los diputados que le practicarán la audiencia pública esta tarde. “Por una parte, respetar ese mensaje que dio, porque ese mensaje obviamente va encaminado a ser un demócrata que acepta los resultados de un juicio político, lo que está en la Constitución y en la ley y en segundo punto, la característica que quiere verlos a la cara ese no debe ser un reto, eso es algo que está en la ley y debe de cumplirse”, describió. JS