La ENEE es de Honduras y va a seguir siéndolo: presidente Asfura

Tegucigalpa – Visiblemente molesto el presidente hondureño, Nasry Asfura, se refirió a la oposición política como no lo había hecho. Calificó a la administración anterior del partido Libre como «desastrosa» y luego fue enfático al señalar que los opositores actúan sin sentido de país. “Honduras no podemos seguir así, nos estamos desangrando con la ENEE, eso nos limita a invertir en salud, en educación e infraestructura”, expresó, en la terminal aérea Palmerola antes de abordar el vuelo que lo lleva a Europa.

– «Respetan a Honduras o la respetan», sentencia el presidente Asfura y asegura que la ENEE es de Honduras y va a seguir siendo de Honduras. Sería una locura hacer lo contrario reafirmo.

– “Les quiero decir que no hay una varita mágica, pero sí estamos poniendo todo nuestro empeño, esfuerzo, amor, para poder sacar a Honduras a adelante”, dijo y advirtió “dejemos de hablar del pasado porque hay mucho de qué hablar de muchos años hacia atrás, y no sólo de este gobierno que acaba de pasar, de muchos gobierno más”.

Dijo que como político no le gusta ver para atrás, únicamente para adelante para ver cómo se solucionan los problemas. “Estoy firme para resolver los problemas de Honduras”, dijo.

Aseveró que no es en una reunión de un partido político o una asamblea partidaria que van a hacer un análisis de la ENEE. Adicionó que la administración anterior –de Xiomara Castro- no solo fue desastrosa, también hizo ver mal al país a nivel internacional, una situación que no debe repetirse porque no es de buenos hondureños.

“Quiero que entiendan que si quieren estar en asambleas o ir a la calle, también tenemos partido y fuerza para ir a la calle. Así, o respetan a Honduras o la respetan, porque estamos trabajando para servirle a Honduras”, dijo en tono airado.

Asfura apuntó que muchos le dicen que se mantiene callado, pero lo que sucede es que se encuentra trabajando junto a su equipo por Honduras.

Acentuó que como gobierno no puede “andar a lo loco”, ya que únicamente ve para adelante para resolver los problemas.

“Les quiero decir que no hay una varita mágica, pero sí estamos poniendo todo nuestro empeño, esfuerzo, amor, para poder sacar a Honduras a adelante. Dejemos de hablar del pasado porque hay mucho de qué hablar de muchos años hacia atrás, y no sólo de este gobierno que acaba de pasar, de muchos gobiernos más. Aquí, hoy estamos viendo una nueva Honduras, que está decidida a cambiar y el 27 de enero de 2030 me voy habiéndole servido a mi país”, declaró a periodistas en el aeropuerto Palmerola, Comayagua.

Señaló que a muchos les molestan el orden y quieren seguir viendo igual a Honduras, “si muchos están molestos conmigo, no me importa, pero estamos poniendo orden para sacar a Honduras a adelante”.

“Dejemos de hablar del pasado porque hay mucho de qué hablar de muchos años hacia atrás, y no sólo de este gobierno que acaba de pasar, de muchos gobierno más”, expresó el presidente Nasry Asfura.

Urgentes reformas energéticas

El presidente de la República solicitó el respaldo de los 128 diputados del Congreso Nacional para aprobar las reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al tiempo que aseguró que la estatal seguirá siendo propiedad de los hondureños. El mandatario destacó el trabajo conjunto de la junta directiva del Legislativo, encabezada por su presidente Tomás Zambrano, así como de diversas bancadas, entre ellas del Partido Liberal y Partido Nacional, para avanzar en la iniciativa.

El gobernante advirtió que Honduras “no puede seguir así” debido a las pérdidas acumuladas en la ENEE, las cuales limitan la inversión en sectores clave como salud, educación e infraestructura. En ese sentido, subrayó que organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario Internacional respaldan las reformas planteadas, las cuales –según dijo- buscan ordenar financieramente la empresa sin favorecer intereses particulares.

Asimismo, reiteró que su administración está enfocada en resolver los problemas estructurales del país, dejando de lado debates sobre el pasado. Cuestionó las gestiones anteriores, calificándolas de “desastrosas”, tanto en el ámbito económico como en la imagen internacional de Honduras. “Estamos trabajando para sacar adelante al país, no hay una varita mágica, pero sí compromiso y responsabilidad”, expresó.

En relación con los cambios en la ENEE, el presidente explicó que se creará un nuevo esquema organizativo mediante tres empresas estatales: una encargada de transmisión, otra de generación y una tercera de distribución, todas con propiedad total del Estado. Además, señaló que se eliminarán duplicidades administrativas y se fortalecerá el control financiero, al tiempo que se identifican las pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema.

El mandatario también destacó decisiones recientes como el cierre del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, el cual, según indicó, contaba con más de 2,100 empleados y un presupuesto de 5,300 millones de lempiras sin resultados efectivos. Aseguró que estas medidas forman parte de un proceso de reordenamiento para detener el deterioro de la estatal, que —afirmó— ha perdido más de 100 mil millones de lempiras.

En el ámbito internacional, informó sobre una gira que incluye visitas a Alemania, Ucrania y Panamá, con el objetivo de atraer inversión, fortalecer relaciones bilaterales y abordar temas como cambio climático y desarrollo agrícola. Indicó que se buscarán acuerdos para incorporar tecnología en el sector agrícola y generar oportunidades económicas para el país.

El gobernante reiteró su llamado al Congreso para aprobar la ley enviada por el Ejecutivo, asegurando que no existe una agenda oculta y que el proceso ha sido socializado con distintos sectores, incluyendo empresa privada, sociedad civil y organismos internacionales. “Entre más tardamos, más perdemos”, advirtió, al tiempo que prometió resultados visibles en el corto plazo como parte de su gestión, que —recordó— apenas suma 138 días. JS