Respetamos cada encuesta que se hace, pero algunas no las vamos a compartir, dice diputado Eder Mejía sobre sondeo

Tegucigalpa – El diputado oficialista Eder Mejía señaló hoy que el Gobierno respeta cada criterio y cada encuentra que se hace, pero algunas no las van a compartir.

Lo anterior en referencia a la decimoquinta edición del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

La población hondureña reprueba los primeros cien días de gestión del presidente Nasry Asfura, al otorgarle una calificación promedio de 3.82 sobre diez, según ese sondeo.

No obstante, el diputado Mejía dijo hoy que como Gobierno respetan cada criterio o cada encuesta que se hace en el país, pero algunas no las van a compartir.

El informe fue presentado el martes bajo el título «15 años de voces, datos y memoria», y expone un presunto descontento con la administración, una fuerte desconfianza en las instituciones del Estado y una percepción mayoritaria de que el país enfrenta los mismos problemas estructurales de años anteriores.

«Este es un gobierno que está trabajando todos los días, no lo midan por lo que lleva a este momento, sino que lo evalúen cuando él (Nasry Asfura) salga de su mandato”, enfatizó el parlamentario.

Defendió que se está trabajando y confían en que los esfuerzos darán frutos.

“Tenemos un presidente que no se dedica a llorar sino que se dedica a trabajar para buscar soluciones que heredó”, acotó. (RO)