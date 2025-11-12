“Respaldo los categóricos llamados de la OEA y de embajada de Estados Unidos”: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El político hondureño Jorge Cálix externó hoy su respaldo a los llamados hechos en las últimas horas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la embajada de Honduras en Estados Unidos.

“Respaldo los categóricos llamados de la @oea_oficial y de EE.UU. (@usembassyhn), para que el proceso electoral en marcha se rija estrictamente por la Constitución y las leyes, libre de presiones de parte del @MP_Honduras y de injerencias políticas”, escribió Cálix en su cuenta de X.

Nos sumamos a la exigencia de que se permita a las autoridades electorales trabajar con independencia. El pueblo hondureño merece elecciones libres, justas, y transparentes, continuó.

Cabe señalar que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó el martes su preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales.

Mediante un comunicado, la Secretaría General reiteró el llamado realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Honduras en su reciente declaración, que más allá del legítimo debate en torno a las decisiones y procedimientos específicos de las autoridades electorales, es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones.

De su parte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señaló este miércoles que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau anunció que su país responderá con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad a las elecciones hondureñas del próximo 30 de noviembre.

“Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”, enfatizó el subsecretario Landau.

Advirtió que “el presidente Donald Trump, el secretario (Marco) Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentando contra la integridad del proceso democrático en Honduras”. (RO)