Respaldo de EEUU a reformas energéticas es un mensaje de prosperidad económica: Comisionado de CREE

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, comentó que el respaldo del gobierno de Estados Unidos a la reforma al sector energético conlleva a desbloquear las inversiones en Honduras.

“Ellos han decidido apoyar a Honduras y a empresas estadounidenses de que si estas reformas pasa se desbloqueará mucha inversión y puede abrirse muchas oportunidades”, dijo Corrales a periodistas.

Señaló que la prosperidad económica es lo única forma de detener la migración Estados Unidos, y que el gobierno de EEUU entiende que a largo plazo solo se puede crear prosperidad en la región, en Honduras en específico, para tener menores flujos económicos

El funcionario alegó que las reformas crean un marco legal para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) funcione al servicio del abonado que sufre de un precio caro y de un servicio que no siempre funciona.

Aunque reconoció que la discusión de este proceso se dio en un tiempo corto.

Corrales instó a los diputados que aproveche el período del receso legislativo para que lea el proyecto a profundidad e introduzca cualquier observación o propuesta de mejora en el tercer debate.

Sobre las dudas del Partido Liberal, mencionó que solicitó 18 modificaciones, de las cuales incorporaron 17.

Sostuvo que la única petición que queda pendiente es un dictamen de la Comisión de Promoción a la Competencia que solo ocupa la firma del comisionado liberal. AG