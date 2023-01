Resoluciones año 2023

Chasty Fernández López

El año 2022 llegó a su fin y, con él, finalizaron todos los malos y los buenos momentos que hayamos vivido, en lo personal, fueron muchos momentos edificantes que me permitieron conocer personas nobles e hicieron de mí una mejor persona.

Querido 2023, tal vez estamos poniendo demasiadas expectativas en ti, pero no nos culpes. Lo cierto es que hemos vivido unos años un tanto complicados y esperamos que nos traigas todo lo bueno que podamos vivir. No queremos grandes cosas, solo que puedas darnos el empujoncito que necesitamos para ser un poco más positivos y felices en una vida sencilla. Sabemos que la felicidad no depende de ti, que no sabes aún qué es lo que va a ocurrir en estos 365 días que tenemos por delante, pero sí que vas a hacer lo mejor posible para que todo esté bien.

Por lo tanto, es importante crear resoluciones de año nuevo que podamos cumplirlas, como ser: Elegir una resolución principal, una o dos secundarias y dejarlas en lugares fáciles de ver; encontrar la forma de trabajar en nuestros propósitos todos los días y mantener un registro de ese progreso.

Las resoluciones de año nuevo también deben definirse bajo la metodología S.M.A.R.T: objetivos alcanzables, relevantes, medibles y con una duración determinada. Si nuestro propósito es específico y claro será mucho más fácil alcanzarlo, un objetivo vago es mucho más complejo de alcanzar, por ejemplo, es muy diferente decir “quiero bajar de peso” a “quiero perder 5 kilos en los próximos 6 meses”. Poder ver nuestro avance es valioso para continuar, si queremos planear nuestras resoluciones de año nuevo, pensemos de qué manera podemos asegurarnos de haberlo logrado.

Ser realista. Un propósito de año nuevo debe ser un reto para alcanzar cosas nuevas o un mejor estado; sin embargo, tratar de dar un paso demasiado grande y muy rápido puede ser frustrante, o simplemente dejar de ser un objetivo para nosotros.

Planear un propósito pertinente. Esto significa que lo que queremos lograr, debe ser importante para nosotros y que ayudará a mejorar nuestra vida, tener personas que nos ayuden a reforzar esa resolución y todos los aspectos para tener en cuenta antes de lograrlo. Ahora, preguntémonos: ¿Es esta una meta que realmente me importa? y ¿tengo razones profundas para alcanzarla? De eso se tratan las resoluciones de año nuevo, tienen una fecha límite y deben cumplirse en el año que lo hemos planificado.

Cuando nos referimos a un objetivo alcanzable lo más recomendable es que seamos realista y que se pueda cumplir antes de una fecha específica, usar un cronograma para planear es la mejor actividad que podemos hacer para tener pequeños logros. Querido 2023, estamos muy ansiosos de recibirte y tenemos la certeza que no nos defraudaras. Estamos encantados de poder vivir un año más rodeados de las personas que más queremos, y esperamos que cuando te vayas dejes una estela de alegría en nuestras vidas. Les deseo un año repleto de abundancia en salud emocional y física, trabajos dignos, bondad, armonía y paz.