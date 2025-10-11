Resolución del CNE no es nada nuevo, justo por eso hay un recurso de apelación en TJE: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix minimizó hoy la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no inscribirlo como candidato a diputado por el departamento de Olancho.

“Esto no es nada nuevo, justo por eso hay un recurso de apelación en Tribunal de Justicia Electoral (TJE)”, dijo Cálix sobre una resolución del CE del 08 de octubre de 2025.

Dicha resolución establece por parte del CNE que Cálix no puede ser inscrito como candidato a diputado por el departamento de Olancho.

Aunque se trata de una resolución del 08 de octubre fue hasta este viernes 10 que se hizo público el documento oficial.

En reacción Cálix expresó “no es nada nuevo, eso es periódico del lunes”.

Recordó que justo por la negación del CNE es que interpuso un recurso de apelación en el TJE.

Hasta ahora el recurso tiene un avance a mi favor con medidas cautelares y suspensión del acto reclamado, acotó.

Explicó que las medidas cautelares establecen que el CNE no puede continuar con la impresión de la papeleta del departamento de Olancho hasta que exista una sentencia firme. (RO)