Resolución de TJE de repetir elecciones en Guanaja es correcta: Augusto Aguilar

Tegucigalpa – El expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, considera correcta la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de repetir las elecciones en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, al existir un empate en la elección de la Corporación Municipal.

Aguilar refirió que la Ley Electoral establece que se deben repetir las elecciones cuando hay empate tras la verificación y que la misma debe realizarse dentro de los 20 días después de la declaratoria de empate.

El empate se dio entre la candidata Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal y Rollin Dion Kelly Hurlston del Partido Nacional.

“Después de esta resolución me parece que es lo correcto, ojalá que no se repita con frecuencia”, expresó no obstante al resaltar que estos son casos excepcionales.

El exfuncionario electoral y redactor de la Ley Electoral vigente destacó la urgencia de hacer una reforma a esta, “hay temas tan importantes que lo están exigiendo y son necesarias como es el caso de la segunda vuelta, la selección de las personas que integran las Juntas Receptoras de Votos (JRV)”. VC