Resolución administrativa limita y condiciona referencia de pacientes en el Hospital Mario Catarino Rivas, denuncia doctor

Tegucigalpa – El doctor Roberto Castellanos denunció hoy que una resolución administrativa del año 2023 limita y condiciona el recibimiento de pacientes en el Hospital Mario Catarino Rivas.

Explicó que dicha resolución limita la referencia de pacientes desde el Hospital de El Progreso a la disponibilidad de cupos.

La resolución se revirtió en el año 2024, pero se continúa aplicando y eso atenta contra la vida de los pacientes que son referidos de emergencia, dijo.

Expuso que varios pacientes del Hospital de El Progreso han sido referidos por emergencia y han sido atendidos por personal que les dice que el traslado no procede o que vuelva a presentarla solicitud en las próximas 24 horas.

En un sistema de salud las referencias nunca deben ser consultadas, solo se deben coordinadas, enfatizó el galeno.

Detalló que este año han hecho ocho referencias y solo tres fueron aceptadas; cinco fueron denegadas y “cuatro pacientes recién nacidos murieron».

“Estamos ante el colapso de una situación de salud”, reprochó al tiempo que dijo que en ningún momento se debe negar el acceso a la salud a través de la denegación de una referencia. (RO)