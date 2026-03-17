Resguardadas las instalaciones de la AMDC ante protestas programadas por cancelación de contratos

Tegucigalpa– Bajo fuerte resguardo de la Policía Municipal con equipo antimotines se encuentran las instalaciones de la Alcaldía Municipal en el centro de la capital.

La acción es ante una protesta de empleados por contrato programada para este martes.

Según se informó la Alcaldía capitalina está revisando dos mil contratos de trabajadores que fueron dados en diciembre por el edil anterior Jorge Aldana.

En ese sentido, hay una posible cancelación de los contratos de trabajadores, donde también hay presuntas plazas fantasmas. IR