Rescatistas redoblan esfuerzos para localizar dos desaparecidos tras derrumbe en bodegas del Anillo Periférico

Tegucigalpa- Los equipos de rescate mantienen este miércoles una intensa operación para localizar a dos personas desaparecidas tras el derrumbe e incendio registrado en unas bodegas del Anillo Periférico, una emergencia que ha movilizado a bomberos y personal especializado de varias localidades del país.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, informó que los rescatistas han logrado avanzar entre 10 y 12 metros dentro de la zona colapsada, aunque aún faltan entre tres y cinco metros para llegar al punto donde se presume que podrían encontrarse las víctimas.

“Estamos trabajando con mucha precaución porque hemos retirado una gran cantidad de material desprendido de la parte alta, lo que ha dejado el terreno más inestable y con riesgo de nuevos derrumbes”, explicó el oficial.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como Félix Núñez y Karen Godoy, cuyos nombres fueron confirmados por familiares y compañeros de trabajo que se encontraban en el lugar al momento de la tragedia.

Artica detalló que las labores se han complicado por la inestabilidad del terreno y por focos de incendio que continúan activos bajo los escombros, alimentados por baterías de litio que generan altas temperaturas y representan un riesgo adicional para los equipos de rescate.

“Tenemos que realizar apuntalamientos constantes para evitar poner en peligro la vida de los rescatistas. Es un trabajo que debe hacerse con profesionalismo para proteger a nuestro personal y al de las demás instituciones que participan en la operación”, señaló.

Pese a las dificultades, el comandante aseguró que la instrucción es mantener la búsqueda de manera ininterrumpida hasta localizar a las víctimas. Para ello, se ha concentrado en la zona personal de Tegucigalpa, así como equipos de apoyo procedentes de Valle de Ángeles y otras localidades cercanas.

Las autoridades continúan evaluando las condiciones del terreno mientras avanzan en la remoción de escombros, en una carrera contrarreloj marcada por el riesgo de nuevos deslizamientos y las altas temperaturas generadas por el incendio.LB