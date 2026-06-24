Hallan un cuerpo sin vida tras derrumbe, mientras rescatistas buscan a otras dos personas

Tegucigalpa – Equipos de rescate continúan las labores en la zona afectada por el colapso de un cerro, donde varias personas permanecen desaparecidas en la zona del Anillo Periférico a la altura de la salida al sur de la capital hondureña. En horas de la tarde-noche se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer que estaba desaparecida.

– Se ha informado que dos mujeres y un hombre quedaron soterrados tras el derrumbe, una fémina ya fue encontrada sin vida.

La víctima respondía al nombre de Claudia Suyapa Garay (46), quien se desempeñaba como aseadora de las bodegas donde se produjo el derrumbe. Se busca a un hombre y una mujer que siguen desaparecidos y que han sido reconocidos como Karen Dinora Girón (41) y Félix Núñez Flores.

Los cuerpos de socorro laboran contrareloj para dar con el paradero de tres personas más que han sido reportadas como desaparecidas. Decenas de elementos retiran escombros mientras los familiares de las víctimas claman porque logren encontrar a los desaparecidos.

Según informó el teniente del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, detalló que los trabajos han permitido avanzar entre cinco y seis metros hacia el punto donde se presume podrían encontrarse las víctimas. En medio de la complejidad del terreno, los rescatistas aseguran haber identificado señales que mantienen viva la esperanza de encontrar personas con vida.

No obstante, las condiciones del área representan un alto riesgo. El terreno presenta una mezcla de tierra, escombros y posibles materiales tóxicos, lo que dificulta las labores.

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Las autoridades indicaron que, aunque no pueden confirmar el estado de las personas desaparecidas, mantienen la expectativa de hallarlas con vida. Además, destacaron la presencia de cavidades conocidas como “huecos de vida”, espacios que podrían haber servido de refugio durante el deslizamiento.

Actualización referente al derrumbe a inmediaciones del anillo periférico de Tegucigalpa pic.twitter.com/9vAfkQGPTc — BOMBEROS HONDURAS (@BomberosHn) June 23, 2026

Las operaciones se desarrollan de manera ininterrumpida, con relevos constantes del personal debido al desgaste físico. Maquinistas que operan maquinaria pesada han sido sustituidos tras varias horas de trabajo continuo en la remoción de escombros. Sin embargo, el riesgo de nuevos deslizamientos persiste, ya que el movimiento del material en la parte baja podría desestabilizar las zonas superiores.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían obligar a suspender las labores por seguridad, mientras familiares de los desaparecidos permanecen en el lugar a la espera de noticias.

Investigar permisos

El derrumbe registrado la mañana del martes en una zona del Anillo Periférico de la capital, a la altura de la colonia El Loarque que provocó el colapso de varias bodegas y una emergencia que mantiene movilizados a los cuerpos de rescate, debe ser objeto de una investigación técnica especializada para determinar sus causas y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales, señaló el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Mario Matamoros.

Matamoros explicó que, de manera preliminar, una de las posibles causas del incidente podría estar relacionada con un problema típico de empuje de suelos, aunque enfatizó que cualquier conclusión debe sustentarse en estudios realizados por expertos en geotecnia y otras ramas de la ingeniería.

«Hay que hacer las investigaciones correspondientes con un equipo de especialistas y verificar que todos los permisos requeridos estuvieran en orden, tanto de construcción como ambientales. Antes de emitir cualquier opinión definitiva, deben pronunciarse los especialistas en la materia», manifestó.

El dirigente gremial recordó que existen estándares internacionales para los estudios de suelo y estabilidad de terrenos, los cuales deben cumplirse rigurosamente en todo proyecto de construcción para minimizar riesgos.

Asimismo, consideró que este tipo de percances debe servir como una alerta para autoridades, desarrolladores y constructores sobre la importancia de garantizar estudios técnicos adecuados del suelo y análisis integrales del territorio, a fin de prevenir deslizamientos o derrumbes que podrían derivar en tragedias humanas. JS