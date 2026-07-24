Liberan a niña secuestrada en Santa Bárbara; captores la abandonaron durante operativo de búsqueda

Tegucigalpa- La menor Britney, de cinco años de edad, fue rescatada sana y salva este viernes luego de permanecer varias horas secuestrada en el departamento de Santa Bárbara, donde un intenso operativo policial y la colaboración de pobladores obligaron a los captores a abandonarla sin lograr cobrar el rescate que exigían.

De acuerdo con las autoridades, la niña fue localizada en un sector de El Mochito, luego de que los secuestradores la dejaran abandonada al sentirse acorralados por las acciones del equipo antisecuestro de la Policía Nacional y las búsquedas organizadas por habitantes de la zona.

Los delincuentes habían exigido siete millones de lempiras a la familia de la menor mediante mensajes enviados por WhatsApp; sin embargo, las autoridades confirmaron que no se realizó ningún pago para lograr su liberación.

Britney había sido reportada como desaparecida por sus familiares en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras. Su desaparición generó preocupación entre la población y motivó una amplia campaña en redes sociales, donde se difundieron fotografías y un cartel solicitando información sobre su paradero.

Según el reporte preliminar, la menor fue raptada en el centro del municipio cuando salió de su vivienda en compañía de una empleada doméstica. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del secuestro y dar con el paradero de los responsables.

La Policía Nacional mantiene operativos en distintos sectores del departamento con el objetivo de capturar a los autores del secuestro, quienes huyeron tras abandonar a la menor.

El caso ha generado alivio entre familiares, amigos y la comunidad, que participaron activamente en la búsqueda y celebraron el rescate de la niña, quien fue encontrada en buen estado de salud.LB