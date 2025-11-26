Rescatan a migrante hondureña secuestrada en México

Tegucigalpa – Una hondureña secuestrada en México, fue rescatada en las últimas horas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Coahuila.

Así lo informaron este miércoles medios locales de Piedras Negras, Coahuila, México.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Morelos, un sector cercano al bordo del río Bravo, después de que una denuncia ciudadana alertó que la víctima pedía auxilio desde el interior de una vivienda aparentemente utilizada como casa de seguridad, según los reportes de prensa.

Al ingresar al domicilio, los elementos de la AIC confirmaron que la mujer se encontraba contra su voluntad dentro de la vivienda.

Fue puesta a salvo de inmediato y, según el reporte oficial, no presentaba lesiones visibles, aunque fue trasladada para una revisión médica y para recibir acompañamiento psicológico y legal, se informó.

En el lugar fueron detenidos Javier Francisco ‘N’, de 55 años, y Karen Emely ‘N’, de 21, quienes presuntamente participaban en la privación de la libertad de la joven hondureña.