Rescatan a hombre que permanecía privado de su libertad en Puerto Cortés

San Pedro Sula– Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones rescataron sano y salvo a una persona que estaba privada de su libertad en Puerto Cortés, Cortés.

En una certera operación, la liberación del ciudadano se realizó esta madrugada que había sido privado por hombres encapuchados que lo llevaron a una vivienda.

Los familiares del sujeto reportaron su desaparición, sin embargo, los hombres que lo privaron de su libertad no habían pedido ninguna recompensa, por lo que los agentes policiales señalaron que posiblemente le quitarían la vida en otro sector de esa ciudad.

El hombre se encontraba atado de pies y manos y con una mordaza en su boca.

En la operación también se decomisó armas y supuestas drogas.

Las autoridades no reportaron personas detenidas por este caso. IR