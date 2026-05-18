Rescatan a cinco menores tras denuncia contra madre que intentaba vender a hija en una “cantina”

Tegucigalpa – Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) rescataron a cinco menores tras una denuncia contra una madre que intentaba vender a una de sus hijas en expendio de bebidas alcohólicas en el departamento de Cortés, norte de Honduras.

La operación fue ejecutada por investigadores de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), en el municipio de Pimienta, departamento de Cortés, tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre una situación de alto riesgo para las menores.

De acuerdo con el informe preliminar, la denuncia señalaba que una mujer, quien es madre de tres de las menores y abuela de las otras dos víctimas, se encontraba en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, donde presuntamente intentaba ofrecer en venta a una de sus hijas menores de edad.

Ante la gravedad de la denuncia, equipos especializados de la DPI se desplazaron de inmediato al sector, con el propósito de verificar la información y salvaguardar la integridad de las menores.

Durante la intervención, los agentes localizaron a la mujer en el referido establecimiento en compañía de una de sus hijas mayores; sin embargo, inicialmente no fue ubicada la menor mencionada en la denuncia.

Las diligencias investigativas permitieron establecer que las cinco menores, originarias de San Pedro Sula, Cortés, presuntamente permanecían encerradas y en condiciones de vulnerabilidad, mientras la ahora investigada frecuentaba establecimientos donde ingería bebidas alcohólicas.

Como resultado del operativo, se logró rescatar a las cinco menores, cuyas edades oscilan entre los 2, 11 y 16 años, garantizando de manera inmediata su protección, atención y resguardo institucional.

Posteriormente, las víctimas fueron remitidas a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), institución encargada de brindar atención especializada y activar los protocolos de protección correspondientes, previo a su eventual entrega a familiares aptos para su cuidado.

Asimismo, una de las menores será sometida a evaluaciones médicas, psicológicas y forenses para determinar la posible comisión de delitos relacionados con trata de personas, estupro o agresión sexual.

Las investigaciones continúan en desarrollo con el propósito de esclarecer plenamente los hechos, deducir responsabilidades y proceder conforme a ley contra quienes resulten implicados en perjuicio de las menores. (RO)