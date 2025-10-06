Rescatan a 20 personas atrapadas en río Arcagual en Montaña de Celaque, Lempira

Tegucigalpa– Un equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos de Gracias, Lempira, rescató a 16 turistas y 4 guías que quedaron atrapados al otro lado del río Arcagual durante una caminata de senderismo en el Parque Nacional Montaña de Celaque, en esa zona occidental del país.

De acuerdo con la información, los turistas quedaron atrapados debido a la crecida del río, provocada por una fuerte tormenta que se registró en la zona.

Los socorristas realizaron el rescate tras recibir la llamada de emergencia de los guías.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron el rescate a altas horas de la noche del domingo.

Tanto los turistas como los guías fueron rescatados y trasladados a lugares seguros.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos realizan llamados a la población a no cruzar ríos y quebradas en esta temporada lluviosa. IR