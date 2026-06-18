Rescata a menor secuestrado en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua – En una exitosa y rápida operación policial, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), logró rescatar sano y salvo a un menor de 15 años que había sido privado de su libertad en este municipio.
– Los captores exigían la millonaria suma de dos millones de lempiras por su liberación.
La víctima es un estudiante, quien había sido raptado por individuos desconocidos. Tras el hecho, los delincuentes se pusieron en contacto con los familiares de la víctima, exigiendo la suma de 2 millones de lempiras a cambio de su libertad.
Al recibir la denuncia, de manera inmediata se activaron y organizaron los equipos especializados de la UNAS. Mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación y un riguroso trabajo de inteligencia, los agentes lograron ubicar el lugar exacto de cautiverio, situado en el barrio El Pura, de Siguatepeque, Comayagua.
Gracias a la precisión de la intervención táctica, se logró el rescate del menor sin que se realizara ningún pago y, lo más importante, garantizando su integridad física y emocional.
Durante el despliegue operativo, los criminales se dieron a la fuga aprovechando la geografía de la zona; sin embargo, las autoridades confirmaron que ya se encuentran plenamente identificados.
Los equipos policiales continúan desplegados de manera estratégica en toda la zona con el objetivo de darles pronta captura y ponerlos a la orden de los tribunales de justicia. JS