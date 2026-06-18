Rescata a menor secuestrado en Siguatepeque

​Siguatepeque, Comayagua – En una exitosa y rápida operación policial, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), logró rescatar sano y salvo a un menor de 15 años que había sido privado de su libertad en este municipio.

– ​Los captores exigían la millonaria suma de dos millones de lempiras por su liberación.

​La víctima es un estudiante, quien había sido raptado por individuos desconocidos. Tras el hecho, los delincuentes se pusieron en contacto con los familiares de la víctima, exigiendo la suma de 2 millones de lempiras a cambio de su libertad.

​​Al recibir la denuncia, de manera inmediata se activaron y organizaron los equipos especializados de la UNAS. Mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación y un riguroso trabajo de inteligencia, los agentes lograron ubicar el lugar exacto de cautiverio, situado en el barrio El Pura, de Siguatepeque, Comayagua.

​Gracias a la precisión de la intervención táctica, se logró el rescate del menor sin que se realizara ningún pago y, lo más importante, garantizando su integridad física y emocional.

Durante el despliegue operativo, los criminales se dieron a la fuga aprovechando la geografía de la zona; sin embargo, las autoridades confirmaron que ya se encuentran plenamente identificados.

​Los equipos policiales continúan desplegados de manera estratégica en toda la zona con el objetivo de darles pronta captura y ponerlos a la orden de los tribunales de justicia. JS​