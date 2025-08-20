Requieren a ganaderos que invadieron y talaron 30 hectáreas de bosque en La Mosquitia

Tegucigalpa- La Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural interpuso requerimiento fiscal contra tres ganaderos por usurpación y explotación de 30 hectáreas de bosque perteneciente a Federación Indígena Miskita y nativos de la zona de Mocorón en el departamento de Gracias a Dios.

Los imputados fueron identificados como: Herlan Alexis Ramos Lanza, Rudy Danilo Martínez Castro y Reynaldo Euceda Urbina.

Según investigaciones, las tres personas acusadas, quienes no son miskitos, fueron denunciadas por la comunidad en el año 2023 luego que llegaron a establecerse con ganadería extensiva e iniciaron la tala masiva del bosque en la zona, fue así que de inmediato el Ministerio Público junto con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Instituto Nacional Agrario (INA), se desplazaron a verificar los hechos y constataron las denuncias.

Luego de presentar la acusación en el juzgado competente, también se autorizó por el juez el desalojo de inmediato de todas estas personas que llegaron a invadir y destruir este ecosistema que es patrimonio de nuestro país y está dentro del título comunitario del consejo territorial.

De acuerdo a los estudios ambientales y a los dictámenes del ICF, lo descombrado abarca más de 30 hectáreas de bosque, lo que ha causado severos daños a las fuentes de agua y vida silvestre, también se ha explotado ilegalmente los recursos en estos predios en donde la ganadería extensiva ha degradado el suelo. IR