Requieren a fémina al intentar introducir droga al Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara

Tegucigalpa – Una mujer fue requerida en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara luego que a través de los controles de seguridad tecnológica implementados por la Fuerza Nacional de Control de los Centros Penitenciarios (FNCCP), frustraron su intento de ingresar presunta droga durante el proceso de visita de fin de semana.

Como parte del procedimiento legal, la sospechosa fue evaluada por personal de Medicina Forense del Ministerio Público, que confirmó la extracción de un envoltorio oculto en sus partes íntimas, el cual contenía una presunta sustancia ilícita.

Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde se continuará el proceso investigativo y judicial por el supuesto delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. IR