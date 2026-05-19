Requieren a dos mujeres por intentar introducir droga a Centro Penitenciario de Ilama

Tegucigalpa – Dos mujeres de 24 y 29 años fueron requeridas por miembros de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, luego de que equipos tecnológicos de seguridad detectaran supuestos paquetes sospechosos ocultos en sus cuerpos.

De acuerdo con el informe preliminar, las féminas intentaban ingresar presunta droga al recinto penitenciario, acción que fue identificada durante los estrictos controles de seguridad implementados en el recinto.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a la detención inmediata de ambas ciudadanas, quienes posteriormente fueron remitidas a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las sospechosas son investigadas por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras, conforme a lo establecido en la legislación nacional.

Las autoridades destacaron, que los controles tecnológicos y operativos de inspección continúan fortaleciéndose en los distintos centros penitenciarios del país, con el objetivo de evitar el ingreso de sustancias ilícitas y garantizar la seguridad dentro de las instalaciones penitenciarias. (RO)