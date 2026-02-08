Requieren a ciudadano con más de 290 mil lempiras en el punto fronterizo El Amatillo

Tegucigalpa – Como resultado de los operativos de control, agentes asignados al Punto de Control Fronterizo Integrado El Amatillo, lograron la detención de un ciudadano, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.

La acción se registró durante un operativo fijo desarrollado en horas de la noche, cuando equipos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en coordinación con la Unidad del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), realizaban inspecciones preventivas a personas y vehículos que transitaban por este paso fronterizo.

El ahora arrestado de 25 años, es originario de Danli, El Paraíso y residente en San Lorenzo, Valle, a quien se le detuvo en flagrancia, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras

En esta operación, se logró decomisar la siguiente evidencia 291 mil 500 lempiras en efectivo, en billetes de 500 lempiras.

Durante el procedimiento, los funcionarios detectaron que el ciudadano portaba una considerable cantidad de dinero en efectivo y al ser requerido para que justificara la procedencia del mismo, manifestó no contar con documentación que acreditara su origen lícito, lo que motivó la aplicación inmediata de los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Tras asegurar el dinero, se efectuó la coordinación correspondiente con el Ministerio Público, quien ordenó el traslado del sospechoso a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en Nacaome, Valle, donde continuará el proceso legal conforme a lo que establece la ley. JS